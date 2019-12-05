Авария произошла напротив бывшего «Прогресса»
Сегодня в центре Улан-Удэ под колёса «Волги» попала женщина. Пешеход переходила дорогу по «зебре» напротив здания бывшего кинотеатра «Прогресс».
Подробности ДТП будут известны позже. Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники ГИБДД. Сейчас пострадавшую осматривают медики, сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», 27 ноября на улице Комарова в Улан-Удэ сбили пьяного пешехода.
В центре Улан-Удэ на «зебре» сбили женщину
Происшествия, Фото:
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