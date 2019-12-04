Житель Бурятии после выхода из колонии ограбил трёх женщин

На допросе у следователя задержанный признался в содеянном. Он рассказал, что нигде не работает и решил добыть деньги преступным путем. Распорядиться похищенным не успел: сотовый телефон, отнятый у последней потерпевшей, нашли в его кармане.





Возбуждено три уголовных дела по статье «Грабёж», одно из них - покушение. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, составляет 7 лет лишения свободы. В настоящее время фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца, сообщили в пресс-службе УМВД по Омской области.











44-летний житель Бурятии сразу после освобождения из колонии напал на трёх женщин в Омске.Сперва в полицию обратились две женщины, 59 и 62 лет. Вечером они шли домой, когда за ними увязался неизвестный. Применив силу, он отобрал у первой 100 рублей. Через 10 минут попытался отнять у второй 3000 рублей, однако не смог, так как его заметили прохожие.Вскоре в полицию обратилась 46-летняя омичка. Неизвестный напал на неё у дверей подъезда, нанёс травмы и отобрал пакет с дешёвым сотовым телефоном. Благодаря хорошему освещению на подъездной площадке женщина разглядела лицо нападавшего.С её слов сотрудники уголовного розыска составили портрет подозреваемого, в котором узнали недавно освободившегося из мест лишения свободы 44-летнего жителя Бурятии. Вскоре мужчину задержали на остановке.