 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

04 Декабря

03 Декабря

Популярное

Житель Бурятии после выхода из колонии ограбил трёх женщин

Житель Бурятии после выхода из колонии ограбил трёх женщин
Происшествия, 
Грабитель объяснил нападения тем, что нигде не работает

44-летний житель Бурятии сразу после освобождения из колонии напал на трёх женщин в Омске.

Сперва в полицию обратились две женщины, 59 и 62 лет. Вечером они шли домой, когда за ними увязался неизвестный. Применив силу, он отобрал у первой 100 рублей. Через 10 минут попытался отнять у второй 3000 рублей, однако не смог, так как его заметили прохожие.

Вскоре в полицию обратилась 46-летняя омичка. Неизвестный напал на неё у дверей подъезда, нанёс травмы и отобрал пакет с дешёвым сотовым телефоном. Благодаря хорошему освещению на подъездной площадке женщина разглядела лицо нападавшего.

С её слов сотрудники уголовного розыска составили портрет подозреваемого, в котором узнали недавно освободившегося из мест лишения свободы 44-летнего жителя Бурятии. Вскоре мужчину задержали на остановке.

На допросе у следователя задержанный признался в содеянном. Он рассказал, что нигде не работает и решил добыть деньги преступным путем. Распорядиться похищенным не успел: сотовый телефон, отнятый у последней потерпевшей, нашли в его кармане.


Возбуждено три уголовных дела по статье «Грабёж», одно из них - покушение. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, составляет 7 лет лишения свободы. В настоящее время фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца, сообщили в пресс-службе УМВД по Омской области.


грабеж
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Житель Бурятии после выхода из колонии ограбил трёх женщин
Житель Бурятии после выхода из колонии ограбил трёх женщин
Происшествия, 04.12.2019
Грабитель объяснил нападения тем, что нигде не работает
Пенсионерка из Ангарска перевела аферистам более 270 тысяч
Пенсионерка из Ангарска перевела аферистам более 270 тысяч
Происшествия, 04.12.2019
Она переводила им деньги в надежде на возвращение вложенных в 2012 году сбережений в финансовую пирамиду
Забайкалец украл у сестры более 1,5 млн рублей
Забайкалец украл у сестры более 1,5 млн рублей
Происшествия, 04.12.2019
Хозяева уехали, не заперев входную дверь
Забайкалка украла телефон и деньги во время драки мужчин
Забайкалка украла телефон и деньги во время драки мужчин
Происшествия, 04.12.2019
Вещи вывалились у потерпевшего из кармана
Житель Бурятии снял с чужой карты деньги и занял их другу
Житель Бурятии снял с чужой карты деньги и занял их другу
Происшествия, 04.12.2019
Молодой человек нашёл кредитную карту с пин-кодом, когда делал ремонт
В Улан-Удэ студента поймали с наркотиками
В Улан-Удэ студента поймали с наркотиками
Происшествия, 04.12.2019
Его задержали на улице Жердева
Пьяный житель Бурятии набросился на начальника отдела полиции
Пьяный житель Бурятии набросился на начальника отдела полиции
Происшествия, 04.12.2019
Врио начальник отдела полиции приехал по сигналу о пьяной матери маленьких детей
Читинка потеряла 650 тысяч в надежде заработать
Читинка потеряла 650 тысяч в надежде заработать
Происшествия, 04.12.2019
Она зарегистрировалась на брокерском сайте
Житель Иркутской области срубил деревья на 1,8 млн
Житель Иркутской области срубил деревья на 1,8 млн
Происшествия, 04.12.2019
Нелегальную лесоделяну обнаружили полицейские во время рейда
В Бурятии сгорела мастерская по ремонту автомобилей и пять машин
В Бурятии сгорела мастерская по ремонту автомобилей и пять машин
Происшествия, 04.12.2019
Также уничтожено зимовье, склад и соседский гараж
В Бурятии подросток разгуливал по тонкому льду реки
В Бурятии подросток разгуливал по тонкому льду реки
Происшествия, 04.12.2019
Девятиклассник хотел проверить крепость льда для катания на снегокате
В Иркутске перед судом предстанет лжесотрудник ГИБДД
В Иркутске перед судом предстанет лжесотрудник ГИБДД
Происшествия, 04.12.2019
Мужчина представлялся высокопоставленным офицером и обманывал таксистов
Житель Бурятии прятал мешки с марихуаной в бане
Житель Бурятии прятал мешки с марихуаной в бане
Происшествия, 04.12.2019
Марихуану он собрал со своими приятелями
^