Мужчина купился на «выгодное» предложение от мошенников
25 ноября в отдел полиции №2 обратился 45-летний улан-удэнец, перечисливший мошенникам более 700 тысяч рублей.
На сайте по продаже автомобилей мужчина нашёл «выгодное» предложение о продаже иномарки. Он связался с продавцом по телефону, обсудил условия сделки. Владелец транспорта попросил произвести оплату полностью, что и было сделано. Но после перечисления денег продавец перестал отвечать на телефонные звонки, а позже заблокировал телефон покупателя.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
В этот же день в полицию обратилась 58-летняя жительница Иволгинского района. Она перечислила пять тысяч рублей «продавцу» стиральной машины. Объявление женщина нашла в Интернете.
Полиция устанавливает личности мошенников, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Будьте бдительны! Лучше отказаться от сомнительной сделки и сохранить свои деньги, чем стать жертвой злоумышленника.
Улан-удэнец лишился 700 тысяч при покупке машины
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Мужчина купился на «выгодное» предложение от мошенников
Во время задержания мужчина был в наркотическом опьянении
Ремонтные работы продолжаются второй день
Женщина передала лжесотруднику банка данные своей карты
Происшествие случилось в пятницу вечером
Конфликт произошёл у питейного заведения
Часть украденного имущества изъята и возвращена потерпевшим
Контролёр торгового зала заметил, что горожанин пытается тайно вынести алкоголь из магазина
ДТП произошло на Иволгинской
Авария произошла во второй половине дня
Преступление удалось раскрыть по «горячим следам»
74-летний пенсионер отправился в колонию строгого режима
Время продажи отечественного вина в России предложили продлить до полуночи
Ущерб составил около 40 тысяч рублей
Прошлым летом житель Ангарска отправился на отдых во Вьетнам с женой