Улан-удэнец лишился 700 тысяч при покупке машины

Мужчина купился на «выгодное» предложение от мошенников



25 ноября в отдел полиции №2 обратился 45-летний улан-удэнец, перечисливший мошенникам более 700 тысяч рублей.



На сайте по продаже автомобилей мужчина нашёл «выгодное» предложение о продаже иномарки. Он связался с продавцом по телефону, обсудил условия сделки. Владелец транспорта попросил произвести оплату полностью, что и было сделано. Но после перечисления денег продавец перестал отвечать на телефонные звонки, а позже заблокировал телефон покупателя.



Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».



В этот же день в полицию обратилась 58-летняя жительница Иволгинского района. Она перечислила пять тысяч рублей «продавцу» стиральной машины. Объявление женщина нашла в Интернете.



Полиция устанавливает личности мошенников, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Будьте бдительны! Лучше отказаться от сомнительной сделки и сохранить свои деньги, чем стать жертвой злоумышленника.



