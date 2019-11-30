Конфликт произошёл у питейного заведения
В Улан-Удэ задержали 20-летнего горожанина, подозреваемого в грабеже.
Молодой человек похитил сотовый телефон у потерпевшего утром в ходе конфликта у питейного заведения. Используя услугу «мобильный банк», парень перевёл с карты потерпевшего 8 500 рублей. Общий ущерб составил около 19 тысяч рублей. Гаджет изъят у подозреваемого.
Заявление от потерпевшего поступило в полицию только спустя три дня после происшествия.
Возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 161 и ч. 3 ст. 158 УК РФ «Грабёж», «Кража», сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Улан-удэнец во время ссоры отобрал у мужчины телефон
Происшествия, Фото:
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