Жительницу Иркутской области наказали за тайную интимную видеосъёмку

Нарушительница не оплатила штраф, из-за чего попала под домашний арест



В Усть-Куте мировой судья признал 28-летнюю местную жительницу виновной в нарушении неприкосновенности частной жизни.



Будучи в гостях у подруги, она, в состоянии опьянения, незаконно сделала фотографии и видеосъёмку интимного характера одной из гостей без её согласия. По решению суда девушка была подвергнута наказанию в виде уголовного штрафа в размере 5 тысяч рублей.



- Спустя два месяца уголовный штраф оплачен не был. Поэтому суд заменил наказание на два месяца ограничения свободы. В соответствии с приговором осуждённой запрещено покидать место своего жительства после 22 часов вечера и до 6 часов утра, также выезжать за пределы Усть-Кута, - сообщили в пресс-службе УФССП по Иркутской области.





