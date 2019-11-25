По словам очевидцев, напавшего на женщину мужчину «всё взбесило»
В пятницу в отделении почты на улице Гастелло в микрорайоне Загорск в Улан-Удэ произошёл конфликт между посетителями. Перепалка вспыхнула в очереди между мужчиной и женщиной. Разгневанный посетитель несколько раз ударил женщину по лицу. Подробности очевидцы распространили в сообщении в мессенджерах.
- Девушка хотела уйти, но обидчик на этом не успокоился и продолжал оскорблять, и даже попытался толкнуть её прямо под колёса проходящей мимо машины. Просьба распространить по группам, всех неравнодушных откликнуться! – говорится в сообщении.
Другие очевидцы сообщают, что после в отделение почты пришла жена того мужчины. По её словам, у супруга была «температура 40 градусов». Возможно, конфликт произошёл из-за того, что он не хотел стоять в очереди. «Его всё взбесило», - приводят слова супруги жители Восточного.
Потерпевшая девушка записала заявление в полицию. Информацию об инциденте «Байкал-Daily» подтвердили в пресс-службе МВД по Бурятии.
- В полицию Железнодорожного района обратилась 33-летняя женщина. Со слов, в одной из организации по улице Гастелло между ней и ранее незнакомым мужчиной возник конфликт, после чего он несколько раз ударил её. Прибывшими на место сотрудниками полиции опрошены свидетели и очевидцы конфликта. По данному участковым уполномоченным проводится проверка, по результатам которой будет принято правовое решение, - прокомментировали «Байкал-Daily» в министерстве внутренних дел.
В Улан-Удэ посетитель почты побил женщину
Происшествия, Фото:
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