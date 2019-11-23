Пьяный водитель устроил смертельное ДТП в Иркутской области

Он не справился с управлением и выехал на «встречку», где столкнулся с иномаркой



В Иркутской области устанавливают обстоятельства, при которых произошло ДТП на дороге Оса-Усть-Ордынский, в результате которого погиб один из водителей.



Инцидент произошёл накануне, около 12 часов дня. По предварительным данным, 36-летний водитель автомобиля «Тойота Хайлюкс» двигался в сторону Осинского района. На 91 километре, недалеко от села Русские Янгуты, мужчина не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. И на «встречке» машина столкнулась с иномаркой.



В результате аварии 38-летний водитель «Тойоты Королла» от полученных травм скончался на месте. 49-летняя пассажирка, находившаяся в этом автомобиле, доставлена в медучреждение с различными травмами.



По результатам медицинского освидетельствования у владельца «Тойоты Хайлюкс» установлено состояние алкогольного опьянения.



В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято правовое решение, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.



