Он не справился с управлением и выехал на «встречку», где столкнулся с иномаркой
В Иркутской области устанавливают обстоятельства, при которых произошло ДТП на дороге Оса-Усть-Ордынский, в результате которого погиб один из водителей.
Инцидент произошёл накануне, около 12 часов дня. По предварительным данным, 36-летний водитель автомобиля «Тойота Хайлюкс» двигался в сторону Осинского района. На 91 километре, недалеко от села Русские Янгуты, мужчина не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. И на «встречке» машина столкнулась с иномаркой.
В результате аварии 38-летний водитель «Тойоты Королла» от полученных травм скончался на месте. 49-летняя пассажирка, находившаяся в этом автомобиле, доставлена в медучреждение с различными травмами.
По результатам медицинского освидетельствования у владельца «Тойоты Хайлюкс» установлено состояние алкогольного опьянения.
В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято правовое решение, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
Пьяный водитель устроил смертельное ДТП в Иркутской области
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