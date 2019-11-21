В Улан-Удэ потерялся конь

Коня, который убежал в районе Стрелки, в последний раз видели в Зеленхозе



У жителя Улан-Удэ Геннадия накануне убежал конь. Он пропал в районе Плодово-ягодной станции. Мужчина предполагает, что животное убежало в сторону Эрхирика.



- Я вчера поехал в ту сторону – за Машзаводом, в посёлок Загородная резиденция, это не доезжая до Эрхирика. Он просто с того табуна, и уже не первый раз так убегает. Накануне сразу туда поехали, не нашли – он там не появлялся. Видели в последний раз мою лошадь возле дороги в Зеленхозе. Там ремонтники работали, говорят, что видели, дальше следы теряются, - рассказал «Байкал-Daily» Геннадий Хорунжий.



Он добавил, что за животным тянется 20 метров верёвки.



Тем временем в соцсетях появились записи, что коня видели на Обелиске. Опубликовано и тревожное сообщение о том, что чью-то лошадь днём заводили в грузовую машину в посёлке Зелёный.



Геннадий Георгиевич просит всех, кто видел лошадь, сообщить об этом. Редакция «Байкал-Daily» передаст всю информацию владельцу животного. Связаться можно по телефону +7 (3012) 296-226, либо же электронная почта info@baikal-daily.ru или же через официальные паблики в соцсетях.



