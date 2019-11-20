Произошло короткое замыкание
Сегодня в здании студенческого общежития колледжа искусств имени Чайковского по улице Терешковой в Улан-Удэ произошёл пожар, было задымление. Эвакуировано 154 человека. Пострадавших и погибших нет.
Пожарные Улан-Удэнского гарнизона занимались дымоудалением из помещений.
- Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки холодильника, - сообщил старший дознаватель отделения дознания Улан-Удэ Алексей Леонов.
Возгорание ликвидировано на площади один квадратный метр. Всего привлекалось 16 пожарных и 6 единиц техники.
Причиной возникновения короткого замыкания является нарушение изоляции в электропроводах и кабелях, вызываемое перенапряжениями, старением изоляции и механическими повреждениями, сообщает ГУ МЧС по Бурятии.
В Улан-Удэ из общежития колледжа эвакуировали 154 человека
Происшествия, Фото:
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