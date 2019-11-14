Женщина ушла отдыхать в кафе, оставив детей
В Усть-Кутском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летней жительницы посёлка Звёздный, которая обвиняется в оставлении в опасности своих детей.
По версии следствия, вечером 14 декабря 2018 года мать оставила своих малолетних детей, 6 и 9 лет одних дома, а сама отправилась отдыхать в кафе. Ночью в доме произошёл пожар.
В результате брат и сестра погибли, поскольку ввиду быстрого распространения огня были лишены возможности покинуть дом.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает СУ СКР по Иркутской области.
В Иркутской области будут судить мать, дети которой погибли на пожаре
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