В Забайкалье ликвидируют аварию на сельской котельной

Происшествия, Фото: пресс-служба губернатора Забайкальского края

В Сретенском районе без тепла остались четыре одноэтажных дома и школа



13 ноября в результате аварии в селе Дунаево Сретенского района Забайкальского края без тепла остались четыре одноэтажных дома и школа.



- Запустили резервный котёл, но этого недостаточно для поддержания нужной температуры. В трёх домах топим дровами, в доме, где нет такой возможности, поставили обогреватели. Сюда уже доставляется исправный котёл на грузовой машине, будет на месте в 16 часов. До конца дня установим его в котельной и смонтируем, планируется завтра утром восстановить работу объекта, дать тепло в дома и школу, – сообщил утром 14 ноября исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Забайкальского края Андрей Гурулев, который находится на месте аварии.



Сейчас на объекте идёт демонтаж старого оборудования, при этом разбирается проём в стене и подготавливается специальная платформа для ввода нового котла в здание. Также был запущен резервный котёл, чтобы не переморозить систему отопления и поддерживать температурный режим в помещении школы, где учатся 155 детей. Отопление жилого фонда не приостановлено.



Региональным министерством ЖКХ привлечена аварийная бригада городского поселения Нерчинское, сообщает пресс-служба губернатора Забайкальского края.

