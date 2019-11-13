В Улан-Удэ братья украли дорогое авто и требовали выкуп

Расследование продолжается. Подозреваемые проверяются на причастность к аналогичным и иным преступлениям, уточняют в МВД по Бурятии.







Неизвестные ночью пробрались в гараж жительницы Улан-Удэ, расположенный на улице Тобольская. Они угнали иномарку стоимостью более 1 130 000 рублей. Через некоторое время к владельцу обратился неизвестный и предложил выкупить похищенный автомобиль за 300 тысяч рублей.- К раскрытию преступления подключились наиболее опытные оперативники управления уголовного розыска регионального МВД. В результате принятых мер полицейским удалось установить личности подозреваемых, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.При силовой поддержке ОМОН Росгвардии полицейские задержали двоих неработающих ранее судимых за имущественные преступления братьев в возрасте 20 и 25 лет. Они проживают неподалёку от места совершения преступления.При задержании молодые люди передвигались на автомобиле без документов. На сегодня транспортное средство изъято, назначена автотехническая экспертиза.- Подозреваемые рассказали оперативникам, что, увидев незапертые ворота гаража, они решили проникнуть в помещение для хищения мелких ценностей. Однако, обнаружив иномарку с ключами в замке зажигания, они завели автомобиль и скрылись, - уточняют правоохранители.Угнанный автомобиль обнаружен и изъят у знакомых подозреваемых в посёлке имени Горького. В настоящее время иномарка возвращена владелице.За кражу возбуждено уголовное дело. Злоумышленникам грозит до 10 лет колонии.