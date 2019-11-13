Молодые люди были задержаны в поле
Днём в понедельник, 11 ноября, сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Селенгинскому району Бурятии во время профилактического рейда задержали в поле неподалёку от Гусиноозёрска двух местных жителей. Они собирали дикорастущую коноплю.
У 18-летних молодых людей изъято 5 мешков с марихуаной общей массой более 29 килограммов. Они отказались от прохождения медицинского освидетельствования. Подозреваемые ранее не судимы, не работают.
Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Правоохранители напоминают, что об лицах, употребляющих, либо распространяющих наркотики, или местах продажи наркотических средств, наркопритонов, следует сообщать в органы внутренних дел по «телефону доверия»: 8(3012)292-292 (информация принимается анонимно, круглосуточно).
В Бурятии у сборщиков конопли изъяли 5 мешков «травки»
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