В Бурятии у сборщиков конопли изъяли 5 мешков «травки»

Молодые люди были задержаны в поле



Днём в понедельник, 11 ноября, сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Селенгинскому району Бурятии во время профилактического рейда задержали в поле неподалёку от Гусиноозёрска двух местных жителей. Они собирали дикорастущую коноплю.



У 18-летних молодых людей изъято 5 мешков с марихуаной общей массой более 29 килограммов. Они отказались от прохождения медицинского освидетельствования. Подозреваемые ранее не судимы, не работают.



Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Правоохранители напоминают, что об лицах, употребляющих, либо распространяющих наркотики, или местах продажи наркотических средств, наркопритонов, следует сообщать в органы внутренних дел по «телефону доверия»: 8(3012)292-292 (информация принимается анонимно, круглосуточно).

