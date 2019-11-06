Жертву обманом выманили из дома и увезли в безлюдное место
В Иркутской области в суд направлено уголовное дело в отношении группы лиц, совершивших по предварительному сговору похищение и умышленное убийство человека.
Установлено, что житель Иркутска, испытывая личную неприязнь к своему знакомому, предложил своим друзьям совершить его убийство. Он же предоставил орудие для убийства.
Выманив обманом своего врага из дома, компания друзей отвезла его в безлюдное место. Там одни удерживали жертву, а другие наносили множественные удары ножом, которые оказались несовместимы с жизнью.
В настоящее время уголовное дело направлено в областной суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
В Иркутске компания друзей похитила и убила человека
Происшествия, Фото:
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