В Иркутске компания друзей похитила и убила человека

Жертву обманом выманили из дома и увезли в безлюдное место



В Иркутской области в суд направлено уголовное дело в отношении группы лиц, совершивших по предварительному сговору похищение и умышленное убийство человека.



Установлено, что житель Иркутска, испытывая личную неприязнь к своему знакомому, предложил своим друзьям совершить его убийство. Он же предоставил орудие для убийства.



Выманив обманом своего врага из дома, компания друзей отвезла его в безлюдное место. Там одни удерживали жертву, а другие наносили множественные удары ножом, которые оказались несовместимы с жизнью.



В настоящее время уголовное дело направлено в областной суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

