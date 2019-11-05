Накануне устранили последствия двух коммунальных аварий
Как сообщал «Байкал-Daily», 3 ноября в Улан-Удэ произошло две коммунальные аварии, из-за которых горожане остались без холодной воды.
Отключения произошли на улице Буйко 38. Без водоснабжения остались потребители трёжэтажного дома с этой улицы и школа № 64 по улице Буйко 29. Вчера, 4 ноября, в 10:00 холодное водоснабжение потребителям дома № 38 по ул. Буйко восстановлено, время отключения составило 17 часов. В школе №64 вода появилась в 18:45. Время отключения составило почти 26 часов.
Второе отключение в воскресенье произошло на улице Нахимова 2. Здесь без благ цивилизации остались потребители 16 домов частного сектора. 4 ноября, в понедельник, в 10:50 холодное водоснабжение всем потребителям восстановлено. Время отключения составило 13 часов 20 минут.
В обоих случаях подвоз воды не был организован в связи с тем, что недалеко находятся водоколонки, сообщается в оперативной сводке по городу.
Школа в Улан-Удэ более суток оставалась без холодной воды
Происшествия, Фото:
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