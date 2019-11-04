В Улан-Удэ дважды отключали холодную воду

На двух улицах произошли коммунальные аварии



Накануне, 3 ноября, в Улан-Удэ дважды произошло аварийное отключение воды.



В 17:00 из-за выхода воды из-под земли в районе улице Буйко 38 было закрыто холодное водоснабжение потребителям трёжэтажного дома с этой улицы и школы № 64 по улице Буйко 29. По данным оперативной сводке по городу, на время отсутствия воды подвоз воды не осуществлялся, в связи с тем, что на улице Чаадаева имеется водоколонка.



В 21:30 для устранения утечки в районе улице Нахимова 2 было закрыто холодное водоснабжение потребителям 16 домов частного сектора по этой улице в домах под номерами у 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 192, 198; по улице Ломоносова 2, 4; по улице Пестеля 48, 51/2, 53, 55. Подвоз воды также не осуществлялся, так как на улице Нахимова есть водопроводная колонка.



Работы по восстановлению водоснабжения будут продолжены сегодня, 4 ноября.

