На двух улицах произошли коммунальные аварии
Накануне, 3 ноября, в Улан-Удэ дважды произошло аварийное отключение воды.
В 17:00 из-за выхода воды из-под земли в районе улице Буйко 38 было закрыто холодное водоснабжение потребителям трёжэтажного дома с этой улицы и школы № 64 по улице Буйко 29. По данным оперативной сводке по городу, на время отсутствия воды подвоз воды не осуществлялся, в связи с тем, что на улице Чаадаева имеется водоколонка.
В 21:30 для устранения утечки в районе улице Нахимова 2 было закрыто холодное водоснабжение потребителям 16 домов частного сектора по этой улице в домах под номерами у 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 192, 198; по улице Ломоносова 2, 4; по улице Пестеля 48, 51/2, 53, 55. Подвоз воды также не осуществлялся, так как на улице Нахимова есть водопроводная колонка.
Работы по восстановлению водоснабжения будут продолжены сегодня, 4 ноября.
В Улан-Удэ дважды отключали холодную воду
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Происшествия, 04.11.2019
На двух улицах произошли коммунальные аварии
Все пожары произошли в сельской местности
Водитель ехал по федеральной трассе в Иркутске
2 ноября в Бурятии зарегистрировано 20 пожаров, 10 из них произошли в районах
Пожар произошёл в Заиграевском районе
Инцидент произошёл на проспекте 50 лет Октября
Полиция раскрыла кражу в СНТ «Профсоюзник»
Происшествия, 02.11.2019
ЧП произошло вечером на Уде
Смертельный наезд совершил водитель «Нивы»
ДТП произошло в Солдатском
На место выезжали взрывотехники
Мошенница обвиняется в хищении 6,5 миллионов рублей
За вымогательство к лишению свободы осуждены военнослужащий и гражданин
Мужчина пытался скрыться на грузовике на лесной дороге
Он проследил за ней и отобрал сумку