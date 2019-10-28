В Иркутской области на пожарах погиб 151 человек

Всего с начала года в регионе произошло 6006 пожаров, в результате которых погибли 151 человек, 166 граждан были травмированы. Огнеборцами Иркутской области за 10 месяцев на пожарах спасено 963 человека.













Снижение числа пожаров, а также погибших и пострадавших на них в октябре 2019 года отметили государственные инспекторы по пожарному надзору в Иркутской области. С 1 по 28 октября на территории региона зарегистрировано 432 пожара. Огнеборцами спасены 100 человек, 12 получили травмы, 11 человек погибли.По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число пожаров снизилось более чем на 11 %, число травмированных - практически в два раза.В списке основных причин всех пожаров лидируют нарушение правил эксплуатации или неисправность электрооборудования и неосторожное обращение с огнём.- В октябре начинается период активного использования электрических обогревательных приборов, печей и каминов. В связи с чем профилактическая работа с населением усилена. Только с начала месяца проведено более 4,5 тысяч межведомственных рейдов, обследовано порядка 2900 мест проживания социально незащищённых граждан и 2880 неблагополучных семей. Мы напоминаем, что необходимо подготовиться к зиме и уделить особое внимание состоянию электропроводки, работоспособности и исправности печного отопления. Прописные истины, которые сохранили уже тысячи жизней, должны стать привычным алгоритмом действий каждого, - отметил заместитель главного государственного инспектора Иркутской области по пожарному надзору Александр Кузнецов.