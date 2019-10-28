 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

28 Октября

27 Октября

Популярное

В Иркутской области на пожарах погиб 151 человек

В Иркутской области на пожарах погиб 151 человек
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
При этом отмечается снижение числа пожаров

Снижение числа пожаров, а также погибших и пострадавших на них в октябре 2019 года отметили государственные инспекторы по пожарному надзору в Иркутской области. С 1 по 28 октября на территории региона зарегистрировано 432 пожара. Огнеборцами спасены 100 человек, 12 получили травмы, 11 человек погибли.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число пожаров снизилось более чем на 11 %, число травмированных - практически в два раза.

В списке основных причин всех пожаров лидируют нарушение правил эксплуатации или неисправность электрооборудования и неосторожное обращение с огнём.

- В октябре начинается период активного использования электрических обогревательных приборов, печей и каминов. В связи с чем профилактическая работа с населением усилена. Только с начала месяца проведено более 4,5 тысяч межведомственных рейдов, обследовано порядка 2900 мест проживания социально незащищённых граждан и 2880 неблагополучных семей. Мы напоминаем, что необходимо подготовиться к зиме и уделить особое внимание состоянию электропроводки, работоспособности и исправности печного отопления. Прописные истины, которые сохранили уже тысячи жизней, должны стать привычным алгоритмом действий каждого, - отметил заместитель главного государственного инспектора Иркутской области по пожарному надзору Александр Кузнецов.

Всего с начала года в регионе произошло 6006 пожаров, в результате которых погибли 151 человек, 166 граждан были травмированы. Огнеборцами Иркутской области за 10 месяцев на пожарах спасено 963 человека.



пожар Иркутская область
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутской области уроженец Таджикистана жестоко убил бывшую жену
В Иркутской области уроженец Таджикистана жестоко убил бывшую жену
Происшествия, 28.10.2019
Он бил женщину головой об стол, вырывал ей волосы и резал руки на глазах у детей
В Улан-Удэ из-за противопехотной мины эвакуировали школьников
В Улан-Удэ из-за противопехотной мины эвакуировали школьников
Происшествия, 28.10.2019
Детей срочно вывели из школы, не дав собрать вещи
В Улан-Удэ после столкновения со «скорой» автомобиль снёс столб
В Улан-Удэ после столкновения со «скорой» автомобиль снёс столб
Происшествия, 28.10.2019
В столице Бурятии произошло второе за три дня ДТП со «скорой»
В Иркутской области мать избила 4-месячного сына
В Иркутской области мать избила 4-месячного сына
Происшествия, 28.10.2019
21-летняя мама несколько раз ударила кулаком по голове младенца
Улан-удэнец ограбил семилетнюю девочку
Улан-удэнец ограбил семилетнюю девочку
Происшествия, 28.10.2019
Взрослый мужчина отобрал у девочки телефон
Улан-удэнец отрубил голову обидчику
Улан-удэнец отрубил голову обидчику
Происшествия, 28.10.2019
Отрубленную голову убийца сложил в пакет и выбросил на улице
Турист пытался въехать в Бурятию со спрятанными 40 тыс евро
Турист пытался въехать в Бурятию со спрятанными 40 тыс евро
Происшествия, 28.10.2019
Крупную сумму наличных унюхала служебная собака
Пострадавшим при взрыве в Улан-Удэ может потребоваться пересадка кожи
Пострадавшим при взрыве в Улан-Удэ может потребоваться пересадка кожи
Происшествия, 28.10.2019
«Ухудшения состояния ни у кого нет», - сообщил министр здравоохранения Бурятии
В Улан-Удэ зафиксирован всплеск ДТП с трамваями
В Улан-Удэ зафиксирован всплеск ДТП с трамваями
Происшествия, 28.10.2019
В последней аварии с участием трамвая пострадал 10-летний мальчик
Условно осуждённый улан-удэнец угнал автомобиль
Условно осуждённый улан-удэнец угнал автомобиль
Происшествия, 28.10.2019
Иномарка принадлежала его знакомому
В Бурятии пожарные нашли труп на кровати
В Бурятии пожарные нашли труп на кровати
Происшествия, 28.10.2019
Пожар, на котором погиб человек, произошёл в Гурульбе  
В Бурятии горел автомобиль в гараже
В Бурятии горел автомобиль в гараже
Происшествия, 28.10.2019
Частично сгорела передняя панель
В Бурятии сгорело 100 центнеров сена
В Бурятии сгорело 100 центнеров сена
Происшествия, 28.10.2019
Пожар произошёл в Тункинском районе

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О главе, выборах, Ариг Усе и протестах…
26.09.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Загрузка...
^