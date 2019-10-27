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Аферисты сняли с карт жителей Иркутской области 200 тысяч

Аферисты сняли с карт жителей Иркутской области 200 тысяч
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Потерпевшим поступил звонок от неизвестных лиц, представившихся сотрудниками безопасности банков, о том, что с их карт происходит списание средств

С начала октября жертвами мошенников стали 4 жителя Слюдянского района Иркутской области.

- Две женщины 70 и 36 лет и 47-летний мужчина попали в преступные сети по известной схеме. Потерпевшим поступил звонок на сотовый телефон от неизвестных лиц, представившихся сотрудниками безопасности банков, о том, что с их банковских карт происходит списание средств. Доверчивые граждане по просьбе мошенников, якобы для остановки этой операции, сообщили звонившим номера своих карт, коды на обратной стороне карты (три цифры) и коды из СМС-сообщений, после чего аферисты получили доступ к картам граждан. Таким образом, преступники похитили с карт потерпевших 200 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Все обманутые знали о распространённых способах мошенничества, слышали о них из СМИ либо от сотрудников полиции. 70-летняя пенсионерка вовсе призналась, что сама не раз рассказывала знакомым о действиях мошенников, но сама попалась на их уловку.

Житель Байкальска, желая приобрести автомобиль, откликнулся на объявление, размещённое на сайте «Дром». Мужчина связался по телефону с «продавцом», который сообщил, что у него уже есть покупатель на автомобиль, но за предоплату в 3 тысячи рублей он готов уступить машину байкальчанину. Потерпевший перевёл аферисту деньги, после чего тот перестал выходить на связь и удалил объявление о продаже авто с сайта.

Жителям напоминают, что нужно с осторожностью относиться к сомнительным сделкам, объявлениям, услугам и предложениям в интернете, что не надо переводить деньги незнакомым лицам и т.д.  
мошенничество банковская карта
 
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