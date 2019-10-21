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В Улан-Удэ швея отомстила пырнувшей её мужа соседке

В Улан-Удэ швея отомстила пырнувшей её мужа соседке
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Женщина захотела, чтобы обидчица «испытала тоже самое, что и муж»

В конце мая гости к улан-удэнке пришла 40-летняя соседка, которая трудится швеёй, со своим мужем. Во время застолья гостья припомнила хозяйке, как она ранее нанесла ножевое ранение её мужу. Мужчина, в свою очередь, также стал ругать хозяйку дома.

Женщина спросила гостью, чего она хочет от неё сейчас. Та ответила: «Хочу, чтоб ты испытала то же самое, что мой муж!». Разгорячённая хозяйка вытащила нож и положила перед гостьей со словами: «Ну, тогда давай, делай». Гостья, недолго думая, пырнула хозяйку ножом в живот.

Увидев кровь, гости перепугались и убежали. Скорую помощь успел вызвать другой сосед, который случайно заглянул в жилище.

Ранее судимую швею признали виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровья.

- Потерпевшая получила сквозное ранение тонкой кишки и брыжейки. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровья подсудимой назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 6500 рублей, - сообщила «Байкал-Daily» старший помощник прокурора Советского района Улан-Удэ Чимитцо Цыренова.

Приговор в силу не вступил, так как обжалуется осуждённой.
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью
 
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