Улан-удэнка перепрятала чужой телефон, чтобы забрать его себе

Подозреваемую в краже установили благодаря видеонаблюдению



В Улан-Удэ 20 октября в полицию поступило сообщение о краже в увеселительном заведении. 27-летняя посетительница кафе рассказала, что кто-то украл её телефон, забытый в одном из помещений. Ущерб составил более 15 тысяч рублей.



- Полицейские выехали на место происшествия. Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, они установили возможную подозреваемую. 30-летняя горожанка призналась полицейским, что перепрятала гаджет, чтобы впоследствии забрать для личного пользования, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Ранее она не судима. Мобильный изъят. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

