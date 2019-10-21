Подозреваемую в краже установили благодаря видеонаблюдению
В Улан-Удэ 20 октября в полицию поступило сообщение о краже в увеселительном заведении. 27-летняя посетительница кафе рассказала, что кто-то украл её телефон, забытый в одном из помещений. Ущерб составил более 15 тысяч рублей.
- Полицейские выехали на место происшествия. Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, они установили возможную подозреваемую. 30-летняя горожанка призналась полицейским, что перепрятала гаджет, чтобы впоследствии забрать для личного пользования, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Ранее она не судима. Мобильный изъят. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Улан-удэнка перепрятала чужой телефон, чтобы забрать его себе
Происшествия, Фото:
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