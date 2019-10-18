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В Улан-Удэ взорвавшееся колесо чуть не покалечило людей

В Улан-Удэ взорвавшееся колесо чуть не покалечило людей
Происшествия, 
ЧП произошло в мастерской «Бурятшинторга»

12 октября в шиномонтажной мастерской «Бурятшинторг» на проспекте Автомобилистов в Улан-Удэ взорвалось колесо. Люди не пострадали лишь чудом.

Улан-удэнец Сергей привёз в шиномонтажку грузовой автомобиль для стандартной смены резины. По словам мужчины, рабочие использовали бензин, которым смачивали и поджигали колесо для заправки покрышки на обод диска. При этом, вспоминает автовладелец, не использовались клети и другие предохранительные устройства.

- На мои замечания работники «Бурятшинторга» отвечали, что они всегда выполняют работы подобным образом. Мне говорили: «Не ты первый и не ты последний». При накачивании работник значительно превысил норму давления с 2,5 до 8 очков, - рассказывает Сергей.

В итоге колесо взорвалось. Колёсный диск вылетел, едва не задев людей, и разрушил часть стены и стеллаж с покрышками. Сильная ударная волна сбила предметы в помещении.



Затем Сергей встречался с руководителем, пытаясь решить вопрос о возмещении причинённого ущерба. Однако ответа в обозначенные сроки так и не получил, рассказывает мужчина.

В настоящее время мужчина уже обратился в прокуратуру Железнодорожного района. Он требует принять меры прокурорского реагирования по организации техники безопасности труда и по качеству оказываемых услуг. Ведь все эти нарушения, подчёркивает Сергей, представляют реальную угрозу для жизни и здоровья людей.




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