В Иркутске задержали налётчика на офисы микрозаймов

Мужчина угрожал сотрудницам офисов ножом



Сотрудники уголовного розыска Иркутска задержали подозреваемого в совершении серии разбойных нападений на микрофинансовые организации.



38-летнему иркутянину инкриминируются совершение двух разбойных нападений на офисы микрозаймов областного центра, а также попытка аналогичного преступления, которое не было доведено до конца.



Одно из преступлений было совершено 4 октября в Свердловском районе Иркутска. Мужчина с медицинской маской на лице и в перчатках на руках проник в офис, где под угрозой ножа, применив газовый баллон, отобрал у менеджера выручку.



И в результате расследования предполагаемый фигурант был задержан сотрудниками полиции. Значительную помощь в поисках подозреваемого оказали жители Иркутска, узнавшие его в распространенном в СМИ и социальных медиа видеоролике.



Затем была установлена причастность подозреваемого к ещё двум аналогичным преступлениям.



Так, в сентябре задержанный совершил разбой на офис микрозайма на улице Волжская. А утром 9 октября под угрозой ножа напал на сотрудницу ломбарда, когда она открывала павильон. Женщина дала ему отпор и побежала за помощью на остановку общественного транспорта, в этот момент нападавший скрылся.



Как пояснил сам задержанный, в одном из аккаунтов социальной сети он видел, что его разыскивают сотрудники полиции. Однако самостоятельно явиться для дачи объяснений не решился. Также о том, что помещения оснащены системой видеонаблюдения, он знал, и поэтому на лицо надевал медицинскую маску.



Возбуждены уголовные дела по статье «Разбой». По ходатайству следствия в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

