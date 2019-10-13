По факту трагического пожара в Бурятии возбуждено уголовное дело

Стала известна предварительная причина пожара, унесшего жизни 5 человек
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне, 12 октября, ночью в однокомнатной квартире на пятом этаже пятиэтажного дома, расположенного в переулке Центральный посёлка Саган-Нур Мухоршибирского района Бурятии, произошёл пожар. В ходе тушения пожара внутри были обнаружены тела 37-летнего мужчины, двух женщин, 29 и 55 лет, 5-летнего мальчика и 2-месячной девочки.
Мухоршибирским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Бурятии по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»,сообщает пресс-служба республиканского Следкома.
По данным следствия, 11 октября в квартире, где произошел пожар, находилась хозяйка, сожительница её умершего сына вместе со своими детьми и их знакомый. В ходе осмотра места происшествия на кухне квартиры обнаружены следы застолья.
Вероятно, взрослые употребляли спиртные напитки. После чего мать с детьми легла спать в комнате на полу на матраце. После полуночи в квартире начался пожар. Очаг находился в прихожей, где располагалась электрическая розетка, к которой, предположительно, был подключен масляной обогреватель.
- Обогреватель и фрагменты электропроводки изъяты для проведения соответствующих экспертиз и установления точной причины возгорания. Хозяйка квартиры, вероятно, пыталась выбраться наружу. Её тело было обнаружено в прихожей возле дверей. Тело мужчины находилось на кухне; тела матери и детей – в комнате на полу, - уточняют в пресс-службе.
В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление полной картины происшествия.