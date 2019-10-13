По факту трагического пожара в Бурятии возбуждено уголовное дело

Стала известна предварительная причина пожара, унесшего жизни 5 человек



Вероятно, взрослые употребляли спиртные напитки. После чего мать с детьми легла спать в комнате на полу на матраце. После полуночи в квартире начался пожар. Очаг находился в прихожей, где располагалась электрическая розетка, к которой, предположительно, был подключен масляной обогреватель.



- Обогреватель и фрагменты электропроводки изъяты для проведения соответствующих экспертиз и установления точной причины возгорания. Хозяйка квартиры, вероятно, пыталась выбраться наружу. Её тело было обнаружено в прихожей возле дверей. Тело мужчины находилось на кухне; тела матери и детей – в комнате на полу, - уточняют в пресс-службе.



В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление полной картины происшествия.



По данным следствия, 11 октября в квартире, где произошел пожар, находилась хозяйка, сожительница её умершего сына вместе со своими детьми и их знакомый. В ходе осмотра места происшествия на кухне квартиры обнаружены следы застолья.