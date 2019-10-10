В Чите арендаторы квартиры обокрали её

Вещами мужчины хотели обустроить другое съёмное жильё



В полицию Читы поступило заявление от 41-летней местной жительницы, которая сообщила о краже телевизора, музыкального центра, ТВ-приставки и кровати из квартиры. Сумма ущерба составила около 30 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.



В ходе следствия оперативники установили, что к краже имущества могут быть причастны мужчины, которые арендовали квартиру, не оплатили проживание в ней и съехали без оповещения женщины.



Подозреваемые были задержаны. 24-летний ранее судимый читинец и его 26-летний приятель дали признательные показания.



Вещи они украли для обустройства другого арендованного жилья. Большую часть имущества полицейские изъяли и вернули заявительнице.



По факту хищения возбуждено уголовное дело по статье «Кража».



