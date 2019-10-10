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В Чите арендаторы квартиры обокрали её

В Чите арендаторы квартиры обокрали её
Происшествия, 
Вещами мужчины хотели обустроить другое съёмное жильё

В полицию Читы поступило заявление от 41-летней местной жительницы, которая сообщила о краже телевизора, музыкального центра, ТВ-приставки и кровати из квартиры. Сумма ущерба составила около 30 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.

В ходе следствия оперативники установили, что к краже имущества могут быть причастны мужчины, которые арендовали квартиру, не оплатили проживание в ней и съехали без оповещения женщины.

Подозреваемые были задержаны. 24-летний ранее судимый читинец и его 26-летний приятель дали признательные показания.

Вещи они украли для обустройства другого арендованного жилья. Большую часть имущества полицейские изъяли и вернули заявительнице.

По факту хищения возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

кража
 
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