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В Улан-Удэ на пожаре погибли мужчина и женщина

В Улан-Удэ на пожаре погибли мужчина и женщина
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Пожар, унёсший жизнь двух человек, произошёл сегодня утром

В 7.15 часов утра поступило сообщение о пожаре в деревянном частном доме по ул. Демьяна Бедного в Улан-Удэ. Пожарные прибыли на место через две минуты, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

Пожарные подразделения вынесли из дома 60-летнего мужчину и 52-летнюю женщину. Врачи скорой помощи констатировали их смерть.


В настоящее время дознаватели отдела надзорной деятельности и следственные органы устанавливают точную причину трагического пожара. На месте работают специалисты испытательной пожарной лаборатории.

В ликвидации пожара было задействовано 15 человек и 5 единиц техники.


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