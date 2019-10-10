В Улан-Удэ на пожаре погибли мужчина и женщина

Пожарные подразделения вынесли из дома 60-летнего мужчину и 52-летнюю женщину. Врачи скорой помощи констатировали их смерть.







В 7.15 часов утра поступило сообщение о пожаре в деревянном частном доме по ул. Демьяна Бедного в Улан-Удэ. Пожарные прибыли на место через две минуты, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.В настоящее время дознаватели отдела надзорной деятельности и следственные органы устанавливают точную причину трагического пожара. На месте работают специалисты испытательной пожарной лаборатории.В ликвидации пожара было задействовано 15 человек и 5 единиц техники.