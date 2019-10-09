В Бурятии на пожаре погиб мужчина

Пожар произошёл в подсобном помещении частной пилорамы



В посёлке Усть-Баргузин Баргузинского района накануне произошёл пожар в подсобном помещении частной пилорамы. На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны горела кровля строения. Всего в ликвидации пожара было привлечено 5 работников Государственной противопожарной службы Бурятии и 2 единицы спецтехники. В результате происшествия огнём уничтожена кровля подсобного помещения на площади 70 кв. м, повреждена стена изнутри на площади 12 кв. м.



В ходе разбора пожара на полу, рядом с газовой плитой, было обнаружено тело мужчины.



Предположительно, причиной возгорания послужила неосторожность при курении. По факту пожара проводятся оперативно-следственные мероприятия, сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.

