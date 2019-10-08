Нарушителя нашли по звуку бензопилы и свежим следам
В Бурятии лесники смогли поймать «чёрного» лесоруба благодаря анонимному звонку, который поступил ночью в Еравнинское лесничество. Аноним рассказал, что слышал звук бензопилы в лесу недалеко от села Усть-Эгита.
На место выехал участковый лесничий. Ему удалось найти нарушителя по звуку бензопилы и оставленным свежим следам трактора. Часть незаконно заготовленной древесины лесоруб уже успел вывезти.
Нарушителем оказался житель села Усть-Эгита, он успел спилить около 16 кубометров древесины в защитных лесах. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 156 тысяч рублей.
Незаконно заготовленная древесина, трактор «МТЗ-82» и бензопила «STIHL» были изъяты.
В отношении «чёрного» лесоруба составлен протокол, все материалы переданы в полицию для принятия правового решения и возбуждения уголовного дела, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.
В Бурятии «чёрного» лесоруба поймали благодаря анониму
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