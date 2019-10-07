Убийца нанёс более 30 ударов ножом по телу жертвы
22 августа в правоохранительные органы обратилась жительница села Итанца Прибайкальского района с заявлением о безвестном исчезновении её 28-летнего сожителя. Мужчина два дня назад ушёл к приятелю, отмечавшему день рождения, после чего домой не вернулся и пропал, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.
К дому, где проходил праздник, приехали следователи. Во дворе за туалетом они нашли тело пропавшего с многочисленными ножевыми ранениями груди и живота.
Следователи допросили участников застолья и выяснили, что убийцей может быть 20-летний молодой человек. Он в числе гостей отмечал день рождения хозяина дома.
Подозреваемого разыскивали больше месяца. Молодой человек бродяжничал, нигде подолгу не задерживался и часто менял место жительства. Спустя полтора месяца его задержали в доме подруги в Улан-Удэ и предъявили обвинение в убийстве.
- По данным следствия, 20 августа в селе Итанца обвиняемый в компании знакомых отмечал день рождение местного жителя у него дома. Вечером во время застолья между ним и одним собутыльником из-за малозначительного повода произошла ссора, которая переросла в драку. Потерпев в ней поражение, молодой человек взял и спрятал у себя в одежде кухонный нож, после чего предложил противнику выйти на улицу. В дальнем конце двора злоумышленник выхватил нож и нанёс им потерпевшему более 30 ударов по различным частям тела, - сообщили в Следственном управлении.
После этого, молодой человек оставил тело за туалетом и скрылся. Он сразу уехал из Прибайкальского района, избавился от окровавленной одежды и ножа, после чего скрывался от следствия в разных населённых пунктах.
Жителя Бурятии убили на дне рождения друга
Происшествия, Фото:
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