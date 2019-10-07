Её останки находились на козырьке многоквартирного дома
Днём 6 октября жители многоквартирного дома в Чите обнаружили части тела на козырьке подъезда дома.
Прибывшие оперативники установили личность погибшей, это 19-летняя жительница Читы.
Полицейские задержали и доставили к следователям 38-летнего мужчину, который арендовал квартиру в этом же доме.
Следователи и криминалисты осматривают место происшествия, допрашивают жителей дома. Устанавливаются очевидцы преступления. Совестно с сотрудниками полиции проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам убийства, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Забайкальскому краю.
В Чите нашли расчленённое тело девушки
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