 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

07 Октября

06 Октября

Популярное

В Чите нашли расчленённое тело девушки

В Чите нашли расчленённое тело девушки
Происшествия, 
Её останки находились на козырьке многоквартирного дома

Днём 6 октября жители многоквартирного дома в Чите обнаружили части тела на козырьке подъезда дома.

Прибывшие оперативники установили личность погибшей, это 19-летняя жительница Читы.

Полицейские задержали и доставили к следователям 38-летнего мужчину, который арендовал квартиру в этом же доме.

Следователи и криминалисты осматривают место происшествия, допрашивают жителей дома. Устанавливаются очевидцы преступления. Совестно с сотрудниками полиции проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам убийства, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Забайкальскому краю.
убийство
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутске пациент ранил врача скорой помощи
В Иркутске пациент ранил врача скорой помощи
Происшествия, 07.10.2019
Пациент нанёс ножевое ранение врачу
В Улан-Удэ девушка-водитель устроила ДТП
В Улан-Удэ девушка-водитель устроила ДТП
Происшествия, 07.10.2019
За рулём второй иномарки также оказалась девушка
В Улан-Удэ женщину сбили на «зебре»
В Улан-Удэ женщину сбили на «зебре»
Происшествия, 07.10.2019
ДТП произошло на Верхней Берёзовке
В Забайкальске задержали квартирных воров
В Забайкальске задержали квартирных воров
Происшествия, 06.10.2019
Они украли музыкальную колонку, строительный инвентарь, парфюмерию и продукты питания
В Улан-Удэ оцепили торгово-развлекательный центр
В Улан-Удэ оцепили торгово-развлекательный центр
Происшествия, 05.10.2019
Посетителей и персонал ТРЦ эвакуировали
Забайкалец угнал машину своего друга
Забайкалец угнал машину своего друга
Происшествия, 05.10.2019
Также он украл его сотовый телефон и деньги с банковского счёта
Читинцы задержали мужчину, пытавшегося украсть вещи
Читинцы задержали мужчину, пытавшегося украсть вещи
Происшествия, 05.10.2019
Он намеревался проникнуть в дом одной из жительниц дачного кооператива
Улан-удэнец ограбил пенсионерку
Улан-удэнец ограбил пенсионерку
Происшествия, 05.10.2019
Мужчина, напавший на пожилую женщину, вскоре был задержан росгвардейцами
У жителя Бурятии изъяли почти 9 кг марихуаны
У жителя Бурятии изъяли почти 9 кг марихуаны
Происшествия, 05.10.2019
Парень сообщил, что собрал марихуану для личного употребления
В Бурятии возбудили уголовное дело на замначальника «Авиалесоохраны»
В Бурятии возбудили уголовное дело на замначальника «Авиалесоохраны»
Происшествия, 04.10.2019
Бывший руководитель агентства лесного хозяйства Бурятии стал фигурантом дела с ущербом в 3,7 млн рублей
В Иркутской области 17 полицейских скрыли настоящие доходы
В Иркутской области 17 полицейских скрыли настоящие доходы
Происшествия, 04.10.2019
Прокуратура Аларского района проверила, как сотрудники отдела полиции № 2 МО МВД «Черемховский» представили сведениях о своих доходах
В Бурятии задержали грузовик с «чёрными лесорубами»
В Бурятии задержали грузовик с «чёрными лесорубами»
Происшествия, 04.10.2019
В лесах Прибайкальского района лесные инспекторы обнаружили грузовик «ГАЗ-53», гружённый древесиной

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О главе, выборах, Ариг Усе и протестах…
26.09.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Загрузка...
^