В Улан-Удэ оцепили торгово-развлекательный центр











Деятельность торгового центра была восстановлена.

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- Полиции удалось выяснить личность молодого человека, которому грозит уголовная ответственность за заведомо ложные сообщения о подготовке взрыва, - отметили здесь.

В официальной группе ТРЦ в соцсети сообщается, что причиной массовой эвакуации посетителей и персонала, оцепления стал телефонный звонок молодого человека о заложенной бомбе, который оказался ложным.

5 октября днём в центре города оцепили торгово-развлекательный центр, а также прилегающую к нему территорию. На место прибыли экстренные службы, посетителей эвакуировали. Информация появилась в мессенджерах, а также в паблике ves_ulan_ude_.- «Пионер» и «Народный» оцепили, стоят службы патруля и спецмашины, - написали в паблике.