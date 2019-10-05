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В Улан-Удэ оцепили торгово-развлекательный центр

В Улан-Удэ оцепили торгово-развлекательный центр
Происшествия,  Фото:ves_ulan_ude_
Посетителей и персонал ТРЦ эвакуировали

5 октября днём в центре города оцепили торгово-развлекательный центр, а также прилегающую к нему территорию. На место прибыли экстренные службы, посетителей эвакуировали. Информация появилась в мессенджерах, а также в паблике ves_ulan_ude_.

- «Пионер» и «Народный» оцепили, стоят службы патруля и спецмашины, - написали в паблике. 


В официальной группе ТРЦ в соцсети сообщается, что причиной массовой эвакуации посетителей и персонала, оцепления стал телефонный звонок молодого человека о заложенной бомбе, который оказался ложным.

Деятельность торгового центра была восстановлена.

- Полиции удалось выяснить личность молодого человека, которому грозит уголовная ответственность за заведомо ложные сообщения о подготовке взрыва, - отметили здесь. 
оцепление эвакуация
 
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