Забайкалец угнал машину своего друга

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Также он украл его сотовый телефон и деньги с банковского счёта



В Оловяннинском районе Забайкалья в полицию поступило заявление местного жителя об угоне автомобиля «Хонда». Выяснилось, что потерпевший был на рабочем месте, машину припарковал около здания.



Была установлена личность подозреваемого. Им оказался друг потерпевшего, который в нетрезвом состоянии ночью заходил на работу к товарищу.



Мужчина, видя, что за его действиями никто не наблюдает, украл телефон приятеля и ключи от машины. После этого он угнал автомобиль. И потерпевшему потом поступило смс-сообщение о списании с его карты пяти тысяч рублей.



Позже сотрудники полиции обнаружили автомобиль в Балее, куда её перегнал пьяный товарищ потерпевшего. Вскоре он был задержан, получены признательные показания, украденное изъято. Оказалось, что ранее молодой человек уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности.



Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Угон». Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту кражи телефона и денежных средств с банковского счёта, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

