Также он украл его сотовый телефон и деньги с банковского счёта
В Оловяннинском районе Забайкалья в полицию поступило заявление местного жителя об угоне автомобиля «Хонда». Выяснилось, что потерпевший был на рабочем месте, машину припарковал около здания.
Была установлена личность подозреваемого. Им оказался друг потерпевшего, который в нетрезвом состоянии ночью заходил на работу к товарищу.
Мужчина, видя, что за его действиями никто не наблюдает, украл телефон приятеля и ключи от машины. После этого он угнал автомобиль. И потерпевшему потом поступило смс-сообщение о списании с его карты пяти тысяч рублей.
Позже сотрудники полиции обнаружили автомобиль в Балее, куда её перегнал пьяный товарищ потерпевшего. Вскоре он был задержан, получены признательные показания, украденное изъято. Оказалось, что ранее молодой человек уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Угон». Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту кражи телефона и денежных средств с банковского счёта, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Забайкалец угнал машину своего друга
Происшествия, Фото:
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