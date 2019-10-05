Читинцы задержали мужчину, пытавшегося украсть вещи

Он намеревался проникнуть в дом одной из жительниц дачного кооператива



В полицию в Чите позвонила 43-летняя жительница дачного кооператива и сообщила, что совместно с соседями задержала мужчину, который пытался проникнуть в её дом.



Задержанного передали прибывшим на место сотрудникам полиции.



Оказалось, 30-летний ранее судимый местный житель и его знакомый взломали дверные запоры и пытались проникнуть в чужой дачный дом, чтобы украсть вещи. Нарядом патрульно-постовой службы был задержан второй подозреваемый.



Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

