Он намеревался проникнуть в дом одной из жительниц дачного кооператива
В полицию в Чите позвонила 43-летняя жительница дачного кооператива и сообщила, что совместно с соседями задержала мужчину, который пытался проникнуть в её дом.
Задержанного передали прибывшим на место сотрудникам полиции.
Оказалось, 30-летний ранее судимый местный житель и его знакомый взломали дверные запоры и пытались проникнуть в чужой дачный дом, чтобы украсть вещи. Нарядом патрульно-постовой службы был задержан второй подозреваемый.
Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Читинцы задержали мужчину, пытавшегося украсть вещи
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Происшествия, 05.10.2019
Мужчина, напавший на пожилую женщину, вскоре был задержан росгвардейцами
Происшествия, 05.10.2019
Парень сообщил, что собрал марихуану для личного употребления
Бывший руководитель агентства лесного хозяйства Бурятии стал фигурантом дела с ущербом в 3,7 млн рублей
Прокуратура Аларского района проверила, как сотрудники отдела полиции № 2 МО МВД «Черемховский» представили сведениях о своих доходах
В лесах Прибайкальского района лесные инспекторы обнаружили грузовик «ГАЗ-53», гружённый древесиной
Ревнивец убил односельчанина охотничьим ножом
Воры приехали из Ставропольского края
Задержанной женщине 46 лет
Дебоширов в зале суда задержали росгвардейцы
Мужчина «хотел подрезать» водителя на дороге
Сотрудники ГИБДД устроили погоню за пьяным водителем, в которого пришлось стрелять
Молодой человек угнал мопед из двора
Мужчинам грозит многомиллионный штраф или лишение свободы
Обе пострадавшие женщины находятся в реанимационном отделении
Продолжается нерестовый период байкальского омуля