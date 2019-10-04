В Бурятии возбудили уголовное дело на замначальника «Авиалесоохраны»

Бывший руководитель агентства лесного хозяйства Бурятии стал фигурантом дела с ущербом в 3,7 млн рублей
В Бурятии возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении бывшего руководителя республиканского агентства лесного хозяйства Николая Кривошеева, который ныне занимает высокий пост замначальника ФГБУ «Авиалесоохрана». Об этом сообщил источник «Байкал-Daily».
Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».
Некоторые подробности дела раскрыла Восточно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура.
Ранее республиканское агентство лесного хозяйства юридическому лицу по договору аренды предоставило лесные участки в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории в целях недропользования.
- Согласно утверждённым проектам освоения лесов, допускалось проведение полной сплошной вырубки защитного леса, расположенного в водоохранной зоне Байкала, для последующей добычи песчано-гравийной смеси, - отметили в Восточно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуре.
В рамках данного договора арендатор вырубил 665 куб. м. лесных насаждений, чем причинил ущерб государству на сумму 3 746 531 рублей.
Прокуратура пришла к выводу, что приказы об утверждении положительных заключений на проекты освоения лесов были незаконны и противоречили законодательству об охране озера Байкал.
Николай Кривошеев руководил республиканским агентством лесного хозяйства Бурятии 8 месяцев с 2015 по 2016 годы. Он написал заявление об уходе по собственному желанию. Как сообщали тогда в правительстве Бурятии, руководитель агентства не справился с задачей обеспечения нормативных сроков тушения возникающих в лесах пожаров, при наличии необходимых для этого сил и средств. Также Николай Кривошеев неоднократно игнорировал выполнение принимаемых на республиканской комиссии по чрезвычайным ситуациям решений, на заседания КЧС им предоставлялась недостоверная информация о лесных пожарах.
Сейчас Николай Кривошеев занимает должность заместителя начальника ФБУ «Авиалесоохрана».
В Бурятии возбудили уголовное дело на замначальника «Авиалесоохраны»
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