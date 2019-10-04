Новорождённый погиб на улице
42-летняя жительница Качугского района Иркутской области предстанет перед судом за убийство своего новорождённого ребёнка.
По версии следствия, женщина, будучи многодетной матерью, умышленно скрыла свою беременность от родственников и знакомых, не встала на учёт к врачу.
В августе женщина самостоятельно родила ребёнка в уличном туалете. После этого она завернула его в пакет и оставила на улице. В результате новорождённый погиб.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд, сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.
Жительница Иркутской области родила в уличном туалете и выбросила ребёнка
Происшествия, Фото:
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