Жительница Иркутской области родила в уличном туалете и выбросила ребёнка

Новорождённый погиб на улице



42-летняя жительница Качугского района Иркутской области предстанет перед судом за убийство своего новорождённого ребёнка.



По версии следствия, женщина, будучи многодетной матерью, умышленно скрыла свою беременность от родственников и знакомых, не встала на учёт к врачу.



В августе женщина самостоятельно родила ребёнка в уличном туалете. После этого она завернула его в пакет и оставила на улице. В результате новорождённый погиб.



В настоящее время уголовное дело направлено в суд, сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.



