Мужчина облил бензином пса, сидевшего на цепи, и поджёг
В прошлом году улан-удэнцев потряс случай живодёрства – пьяный мужчина заживо сжёг собаку соседей. Сегодня стало известно, что его уголовное дело направлено в суд.
Следствием установлено, что поздним вечером 26 февраля 2018 года мужчина, находясь у себя дома в СНТ «Строитель», услышал вой соседской собаки. Из неприязни к животному, он решил умертвить пса.
Он налил из канистры в банку бензин, взял спички, подошёл к забору, разделяющему дворы и поджёг сидящую на цепи собаку. Пожар перешёл на будку, хозяевам удалось потушить пожар, но собаку спасти не удалось. Владелец дома обратился в полицию.
Как сообщал «Байкал-Daily», жена обвиняемого призналась, что её муж ни с кем не общается, семья является не благополучной – оба супруга злоупотребляют алкоголем. Но раньше прямых угроз и конфликтов со стороны мужчины не было.
- Живодёр нигде не работает, ранее неоднократно судим за преступления имущественного характера, против жизни и здоровья, а также за наркопреступления, - сообщила следователь отдела по расследованию преступлений, совершенных на территории Октябрьского района СУ УМВД по Улан-Удэ Светлана Бузина.
Она также добавила, что расследование затянулось из-за того, что, как выяснилось, мужчина совершал и другие преступления – он привлекался по двум фактам грабежей. Все уголовные дела в отношении обвиняемого были объединены в одно производство и расследовались.
В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание, предусмотренное статьей – лишение свободы от 3 до 5 лет.
- С начала 2019 года полицейские возбудили пять уголовных дел по статье «Жестокое обращение с животными», из которых одно – в Улан-Удэ, четыре - в районах республики, - отметила Светлана Бузина.
В Улан-Удэ будут судить живодёра, сжёгшего соседскую собаку
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