Из-за затопления соседей жительница Бурятии не могла выехать за границу
В Бурятии судебные приставы взыскали с жительницы города Северобайкальск сумму материального ущерба, причинённого в результате затопления квартиры этажом ниже.
Инцидент произошёл из-за того, что хозяйка квартиры не смогла вовремя остановить протечку воды из сорванного крана стиральной машины. В результате вся вода вылилась на пол и затопила соседей снизу.
После коммунальной аварии пострадавшие собственники квартиры обратились к специалистам для установления стоимости ремонта в двух затопленных комнатах, в которых были испорчены стены и потолки. А затем разбирались с виновниками в суде.
На основании локально-сметного расчёта суд требования истца удовлетворил в полном объёме. С виновницы потопа был взыскан материальный ущерб на сумму свыше 52 тысяч рублей.
Судебный пристав применил к должнице меры принудительного характера. Запрет на выезд из страны позволил взыскать с должницу сумму задолженности в кратчайшие сроки, сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.
Жительница Бурятии затопила соседей из-за стиральной машины
Происшествия, Фото:
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