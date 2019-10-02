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Двое жителей Иркутской области спилили сосны на 1,3 миллиона

Двое жителей Иркутской области спилили сосны на 1,3 миллиона
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Лесорубы получили условный срок

В Заларинском районе Иркутской области рассмотрено уголовное дело в отношении двух мужчин, которые совершил незаконную рубку лесных насаждений в крупном размере.

Мужчины купили необходимую лесозаготовительную технику - трактор и бензопилу. В лесу неподалеку от посёлка Залари они спилили 53 сосны и причинили лесному фонду ущерб в особо крупном размере на сумму 1,3 миллиона рублей.

В судебном заседании подсудимые вину признали полностью. Им назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год с возмещением суммы ущерба от совершенного преступления, сообщили в пресс-службе Заларинского районного суда.

Приговор суда вступил в законную силу.

черные лесорубы
 
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