Лесорубы получили условный срок
В Заларинском районе Иркутской области рассмотрено уголовное дело в отношении двух мужчин, которые совершил незаконную рубку лесных насаждений в крупном размере.
Мужчины купили необходимую лесозаготовительную технику - трактор и бензопилу. В лесу неподалеку от посёлка Залари они спилили 53 сосны и причинили лесному фонду ущерб в особо крупном размере на сумму 1,3 миллиона рублей.
В судебном заседании подсудимые вину признали полностью. Им назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год с возмещением суммы ущерба от совершенного преступления, сообщили в пресс-службе Заларинского районного суда.
Приговор суда вступил в законную силу.
Двое жителей Иркутской области спилили сосны на 1,3 миллиона
Происшествия, Фото:
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