Двое жителей Иркутской области спилили сосны на 1,3 миллиона

Лесорубы получили условный срок



В Заларинском районе Иркутской области рассмотрено уголовное дело в отношении двух мужчин, которые совершил незаконную рубку лесных насаждений в крупном размере.



Мужчины купили необходимую лесозаготовительную технику - трактор и бензопилу. В лесу неподалеку от посёлка Залари они спилили 53 сосны и причинили лесному фонду ущерб в особо крупном размере на сумму 1,3 миллиона рублей.



В судебном заседании подсудимые вину признали полностью. Им назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год с возмещением суммы ущерба от совершенного преступления, сообщили в пресс-службе Заларинского районного суда.



Приговор суда вступил в законную силу.



