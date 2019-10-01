Иркутская полиция вернула доктору исторических наук автомобиль

«Я ещё не успел закончить написание заявления, как полицейские сообщили мне, что автомобиль обнаружен», - пишет профессор



Житель Иркутска, доктор исторических наук выразил слова благодарности сотрудникам отдела полиции №1 межмуниципального управления МВД России «Иркутское» старшему дознавателю Евгении Авдосенко, старшему оперуполномоченному Алексею Колпакову, участковому Артему Коробченко, эксперту Дмитрию Кампфу и дежурному смены Станиславу Григорьеву. Они кратчайшие сроки отыскали угнанный автомобиль.



По словам автора обращения, мужчина обнаружил отсутствие иномарки во дворе своего дома по улице Лермонтова и незамедлительно обратился в дежурную часть полиции. В отделе сообщение о краже принял старший дежурный смены майор полиции Григорьев. Майор, отмечает иркутянин, оперативно сообщил приметы похищенного автомобиля сотрудникам наружных служб полиции.



«Я ещё не успел закончить написание заявления, как Станислав сообщил мне, что автомобиль обнаружен», - пишет профессор.



В заключении письма мужчина также отметил работу сотрудников следственно-оперативной группы, действовавших быстро, профессионально и слажено, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.

