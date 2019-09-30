В Иркутской области парень ограбил школьника

Он скрылся с телефоном 10-летнего мальчика



В Шелеховском районе Иркутской области раскрыли грабёж, совершённый в отношении десятилетнего ребёнка.



6 сентября в посёлке Баклаши Шелеховского района на остановке общественного транспорта к школьнику подошёл молодой человек и под предлогом срочного звонка попросил телефон. Затем, сделав вид, что набирает номер, он скрылся.



Установлено, что подозреваемый сначала отдал телефон своему другу, а тот продал его односельчанину.



Злоумышленник задержан, им оказался 18-летний житель Шелеховского района, в отношении которого ранее уже было возбуждено несколько уголовных дел.



Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 УК РФ «Грабёж». Телефон стоимостью более 7 тысяч рублей изъят и будет возвращён владельцу в ближайшее время, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

