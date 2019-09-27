В Бурятии друзья украли мотоцикл и байкерскую экипировку

Вечером 25 сентября в отдел МВД поступило сообщение о краже имущества в селе Гремячинск Прибайкальского района. Неизвестные украли из гаража на дачном участке мотоцикл стоимостью 350 тысяч рублей, а также необходимую для байкера экипировку, автомойку, электроинструменты и хозяйственные принадлежности.

Эксперт осмотрел место происшествия, а сотрудники уголовного розыска приступили к оперативно-розыскным мероприятиям.

Устанавливаются обстоятельства происшествия. Правоохранители продолжают розыск соучастника преступления. Возбуждено уголовное дело о краже, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.















В результате задержали подозреваемого – неработающего 27-летнего местного жителя, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за кражи.Молодой человек признался в содеянном. Он пояснил, что ночью вместе с другом, повредив одну из стен, проник в гараж и совершил кражу. Похищенное воры спрятали в заброшенном доме и, по словам подозреваемого, планировали продать.