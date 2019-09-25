В Бурятии «чёрный лесоруб» сбежал от лесников, а потом сдался

Бензопила и автомобиль без государственных номеров, гружённый древесиной, были изъяты. Все материалы были подготовлены для передачи в ОМВД по Бичурскому району для розыска нарушителя.







Ночью во время патрулирования в лесах Бичурского района лесники обнаружили мужчину, который заготавливал древесину. Заметив лесную охрану, правонарушитель поспешил покинуть место преступления на грузовике «ЗИЛ». Вскоре мужчина бросил грузовик и скрылся.Однако история получила неожиданное продолжение. На следующее утро мужчина появился в Буйском лесничестве и сознался в незаконной рубке.Нарушителем оказался житель Бичурского района.Выяснилось, что он незаконно заготовил около 3 кубометров древесины.Ущерб, причинённый лесному фонду, составил около 42 тысяч рублей. В отношении правонарушителя составлены протоколы по статьям 260 УК «Незаконная рубка лесных насаждений» и 8.32 КоАП «Нарушение правил пожарной безопасности в лесах». Все материалы переданы в ОМВД по Бичурскому району для принятия правового решения и возбуждения уголовного дела, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.Лесники напоминают, что рубка в лесу влечёт за собой уголовную и административную ответственность.О фактах незаконных вырубок и других нарушениях лесного законодательства жители Бурятии могут сообщать на горячую круглосуточную линию лесной охраны по телефону (3012)20-44-44 или на единые дежурные диспетчерские службы районов Бурятии.