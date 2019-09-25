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Улан-удэнца будут судить за попытку убийства двухлетнего сына

Улан-удэнца будут судить за попытку убийства двухлетнего сына
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Отец бил ребёнка и швырял его в стену

32-летний улан-удэнец предстанет перед судом за покушение на убийство двухлетнего сына, совершённое с особой жестокостью (ч. 3 ст. 30, п. «в», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.

По данным следствия, мужчина жил с женой и тремя детьми в микрорайоне Зелёный в Улан-Удэ. Глава семьи нигде не работал, злоупотреблял спиртными напитками.

Вечером 25 июля, находясь дома в состоянии алкогольного опьянения, мужчина стал бить двухлетнего сына ногами по груди и голове. Отцу не понравилось, что ребенок плакал. Затем он поднял малыша и с силой швырнул в стену.

Мать мальчика, испугавшись, убежала из дома. От соседей она позвонила в полицию. Сотрудники прибыли к месту через несколько минут, задержали мужчину и вызвали ребёнку скорую медицинскую помощь. В тяжёлом состоянии малыша доставили в детскую республиканскую клиническую больницу, где врачам удалось спасть ему жизнь.

В ходе следствия в отношении обвиняемого проводилась судебно-психиатрическая экспертиза.

- Эксперты пришли к выводу, что у мужчины имеются определённые поражения психического здоровья со склонностью к алкоголизации. Однако заболевание не лишало его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими в момент расправы над ребёнком. В связи с чем он признан вменяемым, - уточнили в Следственном управлении.

Меньше двух месяцев понадобилось следователю для завершения предварительного расследования. В настоящее время уголовное дело вместе с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

покушение на убийство
 
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