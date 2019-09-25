Читинец воспользовался найденной на улице банковской картой

Он потратил 15 тысяч рублей



В дежурную часть полиции в Чите поступило заявление о краже сотового телефона. Мужчина потерял телефон, в чехле которого находилась банковская карта. При обращении в банк для блокировки карты он узнал, что со счёта списано около 15 тысяч рублей.



Была установлена личность 52-летнего местного жителя, который совершал покупки в магазинах города по чужой карте. Он был задержан и доставлен в полицию.



Смартфон вместе с банковской картой читинец нашёл на улице.



Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159.3 УК РФ «Мошенничество с использованием электронных средств платежа». Сотовый телефон изъят и возвращён владельцу, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

