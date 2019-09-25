В Иркутской области раскрыли четыре подпольных казино

Все они принадлежали одной организованной группе



В Иркутской области возбуждено уголовное дело по факту незаконной организации и проведения азартных игр. Были проведены обыски по месту проживания лидеров и активных участников преступной группы, а также в четырёх игорных заведениях, принадлежавших им в Ангарске и Усолье.



По результатам обысков изъяты 38 игровых автоматов и комплектующие к ним, 15 системных блоков и мониторов, более 250 тысяч рублей, сотовые телефоны, банковские карты и флэш-накопители, а также документация, подтверждающая преступную деятельность.



- В отношении лидера ОПГ избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, а в отношении троих участников группы в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Кроме того, по уголовному делу установлены другие лица из числа персонала игорного заведения: администраторы-операторы, охранники, посетители игорных заведений, которые допрошены по уголовному делу, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.



Расследование уголовного дела продолжается.

