 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

25 Сентября

24 Сентября

Популярное

В Иркутской области раскрыли четыре подпольных казино

В Иркутской области раскрыли четыре подпольных казино
Происшествия, 
Все они принадлежали одной организованной группе

В Иркутской области возбуждено уголовное дело по факту незаконной организации и проведения азартных игр. Были проведены обыски по месту проживания лидеров и активных участников преступной группы, а также в четырёх игорных заведениях, принадлежавших им в Ангарске и Усолье.

По результатам обысков изъяты 38 игровых автоматов и комплектующие к ним, 15 системных блоков и мониторов, более 250 тысяч рублей, сотовые телефоны, банковские карты и флэш-накопители, а также документация, подтверждающая преступную деятельность.

- В отношении лидера ОПГ избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, а в отношении троих участников группы в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Кроме того, по уголовному делу установлены другие лица из числа персонала игорного заведения: администраторы-операторы, охранники, посетители игорных заведений, которые допрошены по уголовному делу, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

Расследование уголовного дела продолжается.
казино
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутске осудили мужчину, убившего невестку
В Иркутске осудили мужчину, убившего невестку
Происшествия, 25.09.2019
Мужчина убил невестку, считая, она изменяет его брату
В Иркутской области раскрыли четыре подпольных казино
В Иркутской области раскрыли четыре подпольных казино
Происшествия, 25.09.2019
Все они принадлежали одной организованной группе
Забайкалец спрятал 240 таблеток трамадола из Китая под вагоном
Забайкалец спрятал 240 таблеток трамадола из Китая под вагоном
Происшествия, 25.09.2019
В Забайкалье будут судить контрабандиста сильнодействующих веществ
Житель Бурятии украл деньги у своей коллеги
Житель Бурятии украл деньги у своей коллеги
Происшествия, 25.09.2019
Он украл их из сумки, оставленной в подсобке магазина  
В Ангарске в перевернувшейся машине погибла девушка
В Ангарске в перевернувшейся машине погибла девушка
Происшествия, 25.09.2019
Водитель сбил двух пешеходов и перевернулся
В Бурятии пьяные студенты украли 12 ящиков с алкоголем
В Бурятии пьяные студенты украли 12 ящиков с алкоголем
Происшествия, 25.09.2019
Воры залезли в продуктовый магазин только за выпивкой
В Бурятии закрыли детсады и пищеблоки школ с колиформными бактериями
В Бурятии закрыли детсады и пищеблоки школ с колиформными бактериями
Происшествия, 25.09.2019
Приставы приостановили работу двух детсадов и двух пищеблоков школ
В Улан-Удэ водителю-вандалу назначили арест
В Улан-Удэ водителю-вандалу назначили арест
Происшествия, 25.09.2019
Водитель, повредивший ограждение мемориала, признал на суде свою вину
В Ангарске двух пенсионерок обманули аферистки
В Ангарске двух пенсионерок обманули аферистки
Происшествия, 25.09.2019
Пожилые женщины лишились своих сбережений после «обряда»
В Бурятии осудили контрактника, прогулявшего службу
В Бурятии осудили контрактника, прогулявшего службу
Происшествия, 24.09.2019
Сам рядовой заявил, что сломал ключицу
В Иркутской области рыбак нашёл патроны и обрез
В Иркутской области рыбак нашёл патроны и обрез
Происшествия, 24.09.2019
Оружие и боеприпасы, по словам мужчины, лежали в заброшенном доме
В Иркутской области вор залез в дом через незапертое окно
В Иркутской области вор залез в дом через незапертое окно
Происшествия, 24.09.2019
Помимо этого, он причастен ещё к двум кражам

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Загрузка...
^