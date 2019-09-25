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Забайкалец спрятал 240 таблеток трамадола из Китая под вагоном

Забайкалец спрятал 240 таблеток трамадола из Китая под вагоном
Происшествия,  Фото:pixabay.com
В Забайкалье будут судить контрабандиста сильнодействующих веществ

Зампрокурора Забайкальского края Талех Магомедов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя приграничного посёлка Забайкальск. Он обвиняется в контрабанде сильнодействующих веществ.

В ходе пограничного контроля было обнаружено 240 таблеток, содержащих в своём составе сильнодействующее вещество – трамадол. Таблетки незаконно перевезли из Китая в Россию в хребтовом отверстии надколесной тележки полувагона железнодорожного грузового состава.

В дальнейшем сотрудники ФСБ установили причастность жителя приграничного посёлка, который признал свою вину.

Сегодня, 24 сентября, уголовное дело направлено для рассмотрения в суд. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.
контрабанда
 
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