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В Иркутской области три бабушки перевели аферистам более 200 тысяч

В Иркутской области три бабушки перевели аферистам более 200 тысяч
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Бабушки, доверяя «родственникам» или «юристам», переводят на их счета крупные суммы денег

Две престарелые братчанки пострадали от телефонных аферистов, представившихся их родственниками. Ещё одна пенсионерка поверила лжеюристу, пообещавшему компенсацию за некачественную косметику, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Так, 83-летняя бабушка после разговора (телефонный номер зарегистрирован в Санкт-Петербурге) с предполагаемым внуком срочно сняла с книжки деньги и под диктовку мошенника перевела 35 тысяч рублей на счёт аферистов. Только после этого она связалась с «просителем», который, как выяснилось, к бабушке за помощью не обращался.

В полиции женщина пояснила, что слышала о таких мошенничествах, но к себе эту информацию применить не смогла.

Её ровесница точно по такой же схеме спасала зятя. Звонок поступил днём на домашний телефон. Мужчина сообщил, что сбил женщину, которой нужно передать деньги, чтобы его отпустили из полиции. Доверчивая пенсионерка поспешила до ближайшего салона сотовой связи, где положила на продиктованный ей телефонный номер 25 тысяч рублей.

Ещё одной жертвой телефонного мошенничества стала пенсионерка, которая несколько лет назад уже попадалась в сети аферистов. 59-летняя жительница Братского района когда-то покупала в интернете косметические крема. Её данные оказались в руках мошенников, которые решили повторно обмануть доверчивую женщину. Под видом юриста ей позвонил неизвестный мужчина, который заверил её, что фирма-поставщик обязана ей выплатить весомую компенсацию, но необходимо оплатить услуги адвоката и судьи. Женщина сделала несколько переводов на общую сумму 148 тысяч рублей, после чего «юрист» перестал выходить на связь.

мошенничество
 
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