Сразу несколько жителей Братска стали жертвами мошенников
29-летний житель Братска решил купить со скидкой авиабилет и сделал заявку на одном из сайтов, предлагавших выгодную цену. Оплатив онлайн около 15 тысяч рублей, молодой человек не получил никакого документа, подтверждающего покупку. А сайт стал недоступен.
43-летний водитель из жилого района Энергетик на популярном автомобильном сайте нашёл объявление о продаже крановой установки в Новосибирске. С продавцом техники сошлись на цене в четверть миллиона. После того, как братчанин перевёл 250 тысяч на указанный счёт, связь с владельцем установки пропала, а товар до Братска так и не дошёл.
Сотрудница коммунальной компании в социальной сети «Одноклассники» на странице одного из пользователей, предлагавшего товар со скидками, сделала заявку на электронику с предоплатой в сумме 3 тысячи рублей. Деньги 37-летняя братчанка перевела на банковскую карту продавца, а доставки своего заказа не дождалась. Сотрудники полиции установили предполагаемого мошенника. В настоящее время проводятся мероприятия по его задержанию в Челябинской области.
А 25-летняя продавец лишилась такой же суммы, решив подключить к своей банковской карте бонусную программу. Девушка по неосторожности зашла на сайт-клон финансовой организации, где ввела данные карточки и пароль из сообщения банка. Так она предоставила мошенникам доступ к своему личному кабинету и возможность списать с её счёта деньги.
По всем вышеприведённым обращениям проводятся проверки, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Покупатель крановой установки из Братска лишился 250 тысяч
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