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В Забайкалье начальник почты присвоила почти 1,5 млн рублей

В Забайкалье начальник почты присвоила почти 1,5 млн рублей
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
С помощью этих денег она погашала свои кредиты

В полицию Могойтуйского района Забайкальского края поступило заявление о недостаче денег в сельском отделении почтовой связи.

Сотрудники полиции установили, что к хищению причастна 60-летняя начальник отделения. Она не вносила в кассу деньги, вырученные от продажи товаров.

По версии следствия, за два года женщина присвоила один миллион 465 тысяч рублей. Похищенными средствами она погашала имеющиеся у неё кредиты и использовала на другие цели, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата в крупном размере». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

присвоение денег
 
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