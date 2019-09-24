С помощью этих денег она погашала свои кредиты
В полицию Могойтуйского района Забайкальского края поступило заявление о недостаче денег в сельском отделении почтовой связи.
Сотрудники полиции установили, что к хищению причастна 60-летняя начальник отделения. Она не вносила в кассу деньги, вырученные от продажи товаров.
По версии следствия, за два года женщина присвоила один миллион 465 тысяч рублей. Похищенными средствами она погашала имеющиеся у неё кредиты и использовала на другие цели, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.
В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата в крупном размере». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.
В Забайкалье начальник почты присвоила почти 1,5 млн рублей
Происшествия, Фото:
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