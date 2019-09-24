Разбойники часто выпивали со своей жертвой
В Кабанске вечером 20 сентября произошло разбойное нападение. Двое мужчин силой отобрали деньги у их 73-летнего приятеля.
Они пришли к нему занять деньги: пожилой мужчина на днях получил пенсию. Однако он отказал и оскорбил одного из гостей. Завязался конфликт, в ходе которого хозяина дома мужчины избили, а из кармана одежды украли три тысячи рублей.
- Сотрудники полиции задержали подозреваемых – местных жителей 34 и 60 лет. Известно, что мужчины не работают, ранее неоднократно распивали спиртное с пенсионером. Кроме того, один из них уже привлекался к уголовной ответственности за преступления против личности и в течение пяти лет отбывал наказание в колонии. Освобождён в 2011 году, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Деньги они потратили на алкоголь.
Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Ведётся следствие.
Двое жителей Бурятии избили и обворовали пенсионера
Происшествия, Фото:
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