Двое жителей Бурятии избили и обворовали пенсионера

Разбойники часто выпивали со своей жертвой



В Кабанске вечером 20 сентября произошло разбойное нападение. Двое мужчин силой отобрали деньги у их 73-летнего приятеля.



Они пришли к нему занять деньги: пожилой мужчина на днях получил пенсию. Однако он отказал и оскорбил одного из гостей. Завязался конфликт, в ходе которого хозяина дома мужчины избили, а из кармана одежды украли три тысячи рублей.



- Сотрудники полиции задержали подозреваемых – местных жителей 34 и 60 лет. Известно, что мужчины не работают, ранее неоднократно распивали спиртное с пенсионером. Кроме того, один из них уже привлекался к уголовной ответственности за преступления против личности и в течение пяти лет отбывал наказание в колонии. Освобождён в 2011 году, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Деньги они потратили на алкоголь.



Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Ведётся следствие.

