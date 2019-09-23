Жителям Иркутской области выплатили свыше 3,5 млн за сдачу оружия

Это данные за три года



За последние три года в полицию обратились около четырёхсот жителей Иркутской области с заявлениями о добровольной сдаче огнестрельного и газового оружия, а также боеприпасов и взрывчатых веществ. Людям было выплачено свыше трех миллионов 600 тысяч рублей.



В 2019 году 80 человек получили 611 тысяч рублей за сданные ими 109 единиц гладкоствольного и нарезного оружия и порядка 7 тысяч боеприпасов.



Выплаты за добровольное сданное оружие составляют от 1 до 10 тысяч рублей в зависимости от вида оружия, а также его исправности.



Приём оружия за денежное вознаграждение проводится во всех отделах полиции и подразделениях Росгвардии. За газовый пистолет выплата может составить до 2500 рублей, за гладкоствольное оружие – до 5000, за нарезное – до 10 тысяч рублей. Стоимость боеприпасов составляет от 10 до 20 рублей, в зависимости от калибра, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.







